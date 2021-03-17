Среднеуральская птицефабрика оштрафована за невыполнение требований прокуратуры

Ранее надзорное ведомство выявило на птицефабрике нарушения природоохранного законодательства. В адрес директора предприятия было вынесено представление с требованиями прекратить складировать помет и устранить причиненный ущерб. Однако руководство проигнорировало представление и было оштрафовано на 50 тысяч рублей, пишут «Европейско-азиатские новости».
На территории действующих пометохранилищ природоохранная прокуратура неоднократно фиксировала нарушения. Превышение ПДК загрязняющих веществ было зафиксировано в четырех взятых пробах почвы.
Напомним, в феврале на среднеуральской птицефабрике была закрыта линия по производству бройлеров. Из-за этого с предприятия было уволено несколько сотен работников. Прокуратура начала проверку по этому факту.