Среднеуральская птицефабрика оштрафована за невыполнение требований прокуратуры

Среднеуральская птицефабрика оштрафована за невыполнение требований прокуратуры

Сегодня, 19:09ОбществоФото: 1mediainvest.ru
За неисполнение требований природоохранной прокуратуры на 50 тысяч рублей оштрафована птицефабрики «Среднеуральская».

Ранее надзорное ведомство выявило на птицефабрике нарушения природоохранного законодательства. В адрес директора предприятия было вынесено представление с требованиями прекратить складировать помет и устранить причиненный ущерб. Однако руководство проигнорировало представление и было оштрафовано на 50 тысяч рублей, пишут «Европейско-азиатские новости».

На территории действующих пометохранилищ природоохранная прокуратура неоднократно фиксировала нарушения. Превышение ПДК загрязняющих веществ было зафиксировано в четырех взятых пробах почвы.

Напомним, в феврале на среднеуральской птицефабрике была закрыта линия по производству бройлеров. Из-за этого с предприятия было уволено несколько сотен работников. Прокуратура начала проверку по этому факту.

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