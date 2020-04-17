Евгений Куйвашев ввел дополнительные меры поддержки свердловчан в условиях пандемии

Так, малоимущие и многодетные семьи, а также семьи с детьми-инвалидами, состоящие на учете в органах соцзащиты в качестве нуждающихся, получат единоразовую выплату до пяти тысяч рублей. Она будет выплачиваться автоматически в беззаявительном порядке. Планируется оказать поддержку почти 70 тысячам семей. Кроме того, выплаты по пять тысяч рублей получат самозанятые граждане, оформившие статус до 1 апреля 2020 года.