Евгений Куйвашев ввел дополнительные меры поддержки свердловчан в условиях пандемии
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел дополнительные меры поддержки граждан и предпринимателей в условиях пандемии коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания в регионе.
Так, малоимущие и многодетные семьи, а также семьи с детьми-инвалидами, состоящие на учете в органах соцзащиты в качестве нуждающихся, получат единоразовую выплату до пяти тысяч рублей. Она будет выплачиваться автоматически в беззаявительном порядке. Планируется оказать поддержку почти 70 тысячам семей. Кроме того, выплаты по пять тысяч рублей получат самозанятые граждане, оформившие статус до 1 апреля 2020 года.
Кроме того, будет выделено 300 миллионов рублей из областного бюджета на предоставление льготных займов малому и среднему бизнесу. И еще 30 миллионов будут направлены на субсидирование процентных ставок по действующим кредитам.
Накануне Евгений Куйвашев сообщил, что в Свердловской области режим повышенной готовности вводится бессрочно, до особого распоряжения.