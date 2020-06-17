Дочь прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова заразилась COVID-19

В своей публикации она обратилась ко всем, кто несерьезно относится к пандемии. Она написала, что снятие ограничений еще не означает, что вирус побежден. Арина призывает всех граждан носить маски, пользоваться антисептиками и заботиться о своих близких.

Охлопкова известна в области за свои режиссерские работы. В мае нынешнего года она сериал приуроченный к Победе в ВОВ. Сериал повествует о том как война связала четыре поколения одной семьи.