Дочь прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова заразилась COVID-19
Сегодня, 13:09ОбществоФото: pixabay.com
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Арина Охлопкова, дочь прокурора Свердловской области, заразилась COVID-19. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.
Сюжеты: Коронавирус
В своей публикации она обратилась ко всем, кто несерьезно относится к пандемии. Она написала, что снятие ограничений еще не означает, что вирус побежден. Арина призывает всех граждан носить маски, пользоваться антисептиками и заботиться о своих близких.
Охлопкова известна в области за свои режиссерские работы. В мае нынешнего года она сериал приуроченный к Победе в ВОВ. Сериал повествует о том как война связала четыре поколения одной семьи.
Напомним, что на сегодня в Свердловской области все еще действует режим самоизоляции, который был продлен до 22 июня включительно.
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