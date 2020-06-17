В Нижнем Тагиле борьбу с борщевиком будут вести с помощью четырёхметровых траншей

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев провел совещание по вопросам эксплуатационного содержания территории города с руководителями подрядных организаций МУП «Тагилдорстрой» и ООО «УБТ-Сервис»

С 1 июня подрядчики приступили к покосу травы на 53 улицах города.

Завершен покос травы на центральных улицах: Горошникова, Красногвардейская, Ленина, Фрунзе, Металлургов, Мира, Победы, Первомайская, проспект Вагоностроителей. Сейчас работы ведутся на участке от Победы до Серова по улице Пархоменко. Для сокращения разрыва в графике на договорной основе принято десять человек. В ближайшее время объем покосов увеличитсясообщил директор ТДС Игорь Васильев.

Отмечается, что часть перечисленных улиц не принята, поскольку скошенная трава с газонов и обочин не убрана и не вывезена. Также не будут приняты улицы в Дзержинском районе, где кошение травы производилось трактором.

Пинаев потребовал от организаций четкого соблюдения графика и качества работ. Выполнение контракта будет рассмотрено на следующем совещании, которое состоится в июле.