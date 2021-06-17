На нашествие летающих тараканов пожаловались свердловчане

На нашествие летающих тараканов пожаловались свердловчане
На нашествие летающих тараканов пожаловались свердловчане
Сегодня, 10:11ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Жители Екатеринбурга и Сысерти пожаловались на летающих тараканов, которые проникают через окна и двери в квартиры.

По словам жителей Сысерти и Екатеринбурга, тараканы массово залетают в дома и квартиры жителей, сообщает Е1.

Закрывайте окна, если не ждете новых жильцов, передает слова очевидцев издание.

Как отметил уральский биолог Павел Рудоискатель, на фотографии, которую прислали жители, действительно взрослая особь таракана. Однако не понятно, к какому виду он принадлежит — прусак это, рыжий или лапландский таракан, обитающий в лесах.

Он похож на прусака, но такие не живут с людьми. Он может даже залетать в дома, но таких бед, как рыжий таракан, не приносит, не переносит заразу, пояснил биолог.

Он допускает, что рост численности этих насекомых произошел из-за жаркой погоды, установившейся на Среднем Урале.

Напомним, 16 июня очередной температурный рекорд был побит в Екатеринбурге. Впервые за 101 год воздух прогрелся до +33,9 °C.

Сюжеты:
Екатеринбург
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