Проектировать сети водоснабжения в Новоасбесте будет екатеринбургская компания

Напомним, работы необходимо выполнить до 11 сентября 2021 года. В проекте по ремонту хозяйственно-противопожарного водопровода необходимо предусмотреть не только замену магистральных трубопроводов, но и ремонт водоразборных колонок, пожарных гидрантов и колодцев. Отмечается, что на данный момент часть жилых домов не подключены к водопроводу, холодную воду жители берут из водоразборных колонок.