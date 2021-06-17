Проектировать сети водоснабжения в Новоасбесте будет екатеринбургская компания

Проектировать сети водоснабжения в Новоасбесте будет екатеринбургская компания
Проектировать сети водоснабжения в Новоасбесте будет екатеринбургская компания
Сегодня, 17:36ОбществоФото: pixabay.com
Проектировкой 15,7 тысячи метров сетей холодного водоснабжения в Новоасбесте займется ООО «Тепловые решения» из Екатеринбурга.

Всего на тендер было подано три заявки. «Тепловые решения» снизило начальную сумму контракта более, чем на 50%, с 3,3 миллиона рублей до 1,5 миллиона, и стало победителем.

ООО «Тепловые решения» работает с 2012 года. Компания занимается деятельностью в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставляет технические консультаций в этих областях. Директором организации является Юрий Гусев. Ранее «Тепловые услуги» были подрядчиками на работах для управления ЖКХ и строительства в Первоуральске, администрации Сысертского городского округа и других ведомств Свердловской области.

Напомним, работы необходимо выполнить до 11 сентября 2021 года. В проекте по ремонту хозяйственно-противопожарного водопровода необходимо предусмотреть не только замену магистральных трубопроводов, но и ремонт водоразборных колонок, пожарных гидрантов и колодцев. Отмечается, что на данный момент часть жилых домов не подключены к водопроводу, холодную воду жители берут из водоразборных колонок.

Сюжеты:
ПригородЭксклюзив
Материалы по теме:
Свердловская областьпроектводоснабжениеновоасбестспарк
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы