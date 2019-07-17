В Свердловской области планируют не возмещать расходы на детсад

Информацию об этом разместил в соцсетях глава свердловских коммунистов Александр Ивачев.

По его словам, если среднедушевой доход семьи будет в полтора раза превышать прожиточный минимум, то с 1 сентября 2019 года выплата производиться не будет. Законопроект внесен на рассмотрение в Заксобрание Свердловской области.

Ивачев напомним, что по закону семьям возмещают 20, 50, 70 и 100% расходов на детсад. По его мнению, в большей степени изменение коснется екатеринбуржцев, так как у них относительно высокие зарплаты.