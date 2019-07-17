В Свердловской области планируют не возмещать расходы на детсад
Сегодня, 18:17ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Власти Свердловской области намерены отказаться компенсировать расходы на детские сады для семей с маленькими детьми, сообщает издание ЕАН.
Информацию об этом разместил в соцсетях глава свердловских коммунистов Александр Ивачев.
По его словам, если среднедушевой доход семьи будет в полтора раза превышать прожиточный минимум, то с 1 сентября 2019 года выплата производиться не будет. Законопроект внесен на рассмотрение в Заксобрание Свердловской области.
Ивачев напомним, что по закону семьям возмещают 20, 50, 70 и 100% расходов на детсад. По его мнению, в большей степени изменение коснется екатеринбуржцев, так как у них относительно высокие зарплаты.
Например, семья из трех человек с одним ребенком лишится выплат, если суммарная зарплата мамы и папы превысит 51 000 рублей, пишет Ивачев.
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