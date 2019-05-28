В Нижнем Тагиле на подготовку школ и детсадов выделили 672 млн рублей

Финансирование тагильских школ и детсадов к 2019–2020 учебному году увеличилось почти на треть, отметила начальник управления образования Татьяна Удинцева.

200 млн рублей пойдут на мероприятия по обеспечению пожарной, санитарно-эпидемиологической и антитеррористической защищенности. Помимо этого, средства направят на замену автоматических пожарных сигнализаций, огнезащитную обработку панелей в актовых залах, ремонт ограждений, устройств систем контроля, доступа и видеонаблюдения.

Деньги также потратят на укрепление материально-технической базы школ и детсадов. 136 млн рублей пойдут на приобретение учебников и мебели. Также в семи детсадах, 27 школах и трех учреждений допобразования запланированы замена окон и капремонты кровель и инженерных сетей.

Часть средств уже потрачена на устранение предписаний Госавтоинспекции, а также ведется работа по лицензированию 11 школьных автобусов и обследованию их маршрутов.