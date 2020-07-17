СКР: в окрестностях Екатеринбурга могут находиться другие захоронения царской семьи
Неподалеку от Екатеринбурга могут находиться несколько ранее не обнаруженных захоронений семьи Николая II, пишут «Известия».
Об этом изданию рассказала старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Марина Молодцова.
Она предположила, что в связи с небольшим количеством обнаруженных фрагментов костей детей Николая в 2007 году, остальные останки можно обнаружить где-то еще неподалеку.
Ее суждение подтверждает мнение свердловского историка Сергея Погорелова, который руководил раскопками в месте изначального обнаружения останков в Поросенковом логу.
Отмечается, что место захоронения семьи Романовых стало известным в 1978 году, когда его открыла группа геолога Александра Авдонина, работавшая при содействии помощника главы МВД СССР Гелия Рябова. В 2007 же году удалось обнаружить место захоронения останков еще двух детей императора: Алексея и Марии. Их тела были закопаны дальше основного захоронения.
Напомним, в доме Ипатьева, находящегося в Екатеринбурге, семью Николая Романова убили большевики в июне 1918 года, а затем вывезли за пределы города в район заброшенных шахт на Ганиной Яме.
Сегодня ночью с 16 на 17 июля прошел царский крестный ход, посвященный годовщине расстрела царской семьи.