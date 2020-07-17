СКР: в окрестностях Екатеринбурга могут находиться другие захоронения царской семьи

Об этом изданию рассказала старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Марина Молодцова.

Она предположила, что в связи с небольшим количеством обнаруженных фрагментов костей детей Николая в 2007 году, остальные останки можно обнаружить где-то еще неподалеку.

Ее суждение подтверждает мнение свердловского историка Сергея Погорелова, который руководил раскопками в месте изначального обнаружения останков в Поросенковом логу.

Отмечается, что место захоронения семьи Романовых стало известным в 1978 году, когда его открыла группа геолога Александра Авдонина, работавшая при содействии помощника главы МВД СССР Гелия Рябова. В 2007 же году удалось обнаружить место захоронения останков еще двух детей императора: Алексея и Марии. Их тела были закопаны дальше основного захоронения.

Напомним, в доме Ипатьева, находящегося в Екатеринбурге, семью Николая Романова убили большевики в июне 1918 года, а затем вывезли за пределы города в район заброшенных шахт на Ганиной Яме.