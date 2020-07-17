«Выясняли, какая тюрьма круче»: тагильчанин получил два года колонии за пьяную драку

В январе 2020 года мужчины вместе распивали алкоголь. В ходе посиделок между ними возник спор — какое из мест лишения свободы круче. Во время спора знакомый осужденного взял нож и нанес ему удар в левое плечо. Из соседней комнаты на шум пришла их общая знакомая и обработала рану. Спор продолжился далее. В какой-то момент осужденный взял нож и нанес четыре удара в спину отвернувшемуся знакомому. Потерпевший получил непроникающие колото-резаные ранения.