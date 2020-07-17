«Выясняли, какая тюрьма круче»: тагильчанин получил два года колонии за пьяную драку
Тагильчанин получил два года колонии строгого режима из-за убийства своего знакомого, с которым выяснял, какая тюрьма круче, сообщают ИА «Все Новости» со ссылкой на прокуратуру Дзержинского района.
27-летний мужчина, ранее судимый за кражи и грабежи, нанес четыре ножевых ранения своему знакомому.
В январе 2020 года мужчины вместе распивали алкоголь. В ходе посиделок между ними возник спор — какое из мест лишения свободы круче. Во время спора знакомый осужденного взял нож и нанес ему удар в левое плечо. Из соседней комнаты на шум пришла их общая знакомая и обработала рану. Спор продолжился далее. В какой-то момент осужденный взял нож и нанес четыре удара в спину отвернувшемуся знакомому. Потерпевший получил непроникающие колото-резаные ранения.
В отношении осужденного было возбуждено уголовное дело по 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета используемого в качестве оружия).
Свою вину тагильчанин полностью признал. Назначая наказание, суд учел аморальность поведения потерпевшего, которая и стала поводом совершения преступления. Это суд счел смягчающим обстоятельством.
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