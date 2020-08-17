Краснознаменную группу в Екатеринбурге планируют восстановить в следующем году

Краснознаменную группу в Екатеринбурге планируют восстановить в следующем году

Сегодня, 13:26ОбществоФото: Официальный сайт Екатеринбурга
Краснознаменная группа, которую снесли в 2013 году будет восстановлена на Плотинке уже в следующем году, сообщил депутат госдумы Андрей Альшевских в своём Telegram-канале.

Письмо Альшевских направил заместитель главы областного центра Алексей Бубнов. В нём также говорится, что на Плотинке павильон подъемных механизмов нуждается в капитальном ремонте. Администрацией Екатеринбурга проводится разработка проекта и сметы для установки «символической композиции на крышу павильона».

Семь лет назад Краснознаменную группу демонтировали для реставрации, на ней был размещён орден Ленина, который получил Екатеринбург в 1973 году. На этом месте разместили часы, которые отсчитывали время до Олимпиады в Сочи. После олимпиады ничего взамен часов предложено не было.Напомним, что мэр Екатеринбурга Александр Высокинский ранее заявлял, что восстановление снесенной Краснознаменной группы будет завершено до конца 2019 года.

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