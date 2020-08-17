В Екатеринбурге в сквере у Театра драмы появился памятник началу протестов

Произведение появилось в сквере у драмтеатра Екатеринбурга.
Каждый увидит в моем произведении что-то своё. Лично я вижу смысл моего послания в том, чтобы напомнить о ценности каждой человеческой жизни, говорит Никита.
Никита Руфас с помощниками смог выполнить работу над проектом за 13 часов. На своей странице он выразил пожелания, чтобы все люди осознали важность бережного отношения к окружающему миру и жизни.
Выбор места автор объясняет начинавшимися на тот момент протестами за сохранение сквера.