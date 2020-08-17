В Екатеринбурге в сквере у Театра драмы появился памятник началу протестов

В Екатеринбурге в сквере у Театра драмы появился памятник началу протестов

Сегодня, 17:35ОбществоФото: Страница Никиты Руфаса во "Вконтакте"
В Екатеринбурге появилась скульптура из пяти гранитных камней. На каждом камне изображены буквы, составляющие вместе слово «жизнь», пишет во «Вконтакте» автор работы Никита Руфас.

Произведение появилось в сквере у драмтеатра Екатеринбурга.

Каждый увидит в моем произведении что-то своё. Лично я вижу смысл моего послания в том, чтобы напомнить о ценности каждой человеческой жизни, говорит Никита.

Никита Руфас с помощниками смог выполнить работу над проектом за 13 часов. На своей странице он выразил пожелания, чтобы все люди осознали важность бережного отношения к окружающему миру и жизни.

Выбор места автор объясняет начинавшимися на тот момент протестами за сохранение сквера.

Сюжеты:
Екатеринбург
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