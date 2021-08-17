После падения тагильской школьницы между этажами УК установила решетки во всем доме

После падения тагильской школьницы между этажами УК установила решетки во всем доме
После падения тагильской школьницы между этажами УК установила решетки во всем доме
Сегодня, 13:44ОбществоЕвгения СафинаФото: TagilCity.ru
Управляющая компания «Райкомхоз НТ» установила решетки во всех подъездах дома на улице Чайковского, 108 после падения 12-летней школьницы между этажами. Ранее, после проверки ГЖИ, ограждения были поставлены только в подъезде, где произошло ЧП.

В самой управляющей компании отказались комментировать ситуацию. Редакция TagilCity.ru направила официальный запрос в ГЖИ Нижнего Тагила, чтобы узнать, будут ли установлены решетки в других местах.

По документам, ограждения были установлены в подъезде дома, в котором упала девочка, ее мама подписала контрольный талон. Ранее она рассказывала, что подобные ситуации могут повториться в соседних подъездах и домах.

По устной информации, полученной в телефонном разговоре от главного инженера OOO «УК «Райкомхоз НТ», ограждения на оконных проемах выполнены во всех подъездах многоквартирного дома на улице Чайковского, 108 в Нижнем Тагиле, рассказала TagilCity.ru начальник отдела нижнетагильского ГЖИ Ирина Иванова.

Она пояснила, что обратиться с заявлением в ГЖИ могут все тагильчане, которые сталкиваются с подобными проблемами, после чего будет проведена проверка объектов.

Департамент готов принять безотлагательные меры реагирования в случае поступления обращений по отсутствию ограждений на оконных проемах в подъездах домов с указанием конкретных адресов, отметила начальник.

Напомним, 21 мая 2021 года 12-летняя тагильчанка из-за отсутствия решеток провалилась между этажами в подъезде дома на улице Чайковского, 108. Школьницу потянула собака, и девочка пролетела целый этаж. При этом она оцарапала руку об осколки окна и разбила экран телефона. Пострадавшая приземлилась на колено, ей пришлось проходить длительное лечение, так как МРТ выявила неоднородную структуру мениска.

Мама школьницы обратилась в ГЖИ. После проверки УК «Райкомхоз НТ» установила решетки, но только в подъезде, где произошел инцидент. Также женщина обратилась с заявлением в прокуратуру, ведомство направило исковое заявление в суд. УК должна выплатить пострадавшей материальный и моральный ущерб.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
Управляющая компанияпадениечайковскогошкольницагжиНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы