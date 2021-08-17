После падения тагильской школьницы между этажами УК установила решетки во всем доме

В самой управляющей компании отказались комментировать ситуацию. Редакция TagilCity.ru направила официальный запрос в ГЖИ Нижнего Тагила, чтобы узнать, будут ли установлены решетки в других местах.
По документам, ограждения были установлены в подъезде дома, в котором упала девочка, ее мама подписала контрольный талон. Ранее она рассказывала, что подобные ситуации могут повториться в соседних подъездах и домах.
По устной информации, полученной в телефонном разговоре от главного инженера OOO «УК «Райкомхоз НТ», ограждения на оконных проемах выполнены во всех подъездах многоквартирного дома на улице Чайковского, 108 в Нижнем Тагиле, рассказала TagilCity.ru начальник отдела нижнетагильского ГЖИ Ирина Иванова.
Она пояснила, что обратиться с заявлением в ГЖИ могут все тагильчане, которые сталкиваются с подобными проблемами, после чего будет проведена проверка объектов.
Департамент готов принять безотлагательные меры реагирования в случае поступления обращений по отсутствию ограждений на оконных проемах в подъездах домов с указанием конкретных адресов, отметила начальник.
Напомним, 21 мая 2021 года 12-летняя тагильчанка из-за отсутствия решеток провалилась между этажами в подъезде дома на улице Чайковского, 108. Школьницу потянула собака, и девочка пролетела целый этаж. При этом она оцарапала руку об осколки окна и разбила экран телефона. Пострадавшая приземлилась на колено, ей пришлось проходить длительное лечение, так как МРТ выявила неоднородную структуру мениска.
Мама школьницы обратилась в ГЖИ. После проверки УК «Райкомхоз НТ» установила решетки, но только в подъезде, где произошел инцидент. Также женщина обратилась с заявлением в прокуратуру, ведомство направило исковое заявление в суд. УК должна выплатить пострадавшей материальный и моральный ущерб.