После падения тагильской школьницы между этажами УК установила решетки во всем доме

Управляющая компания «Райкомхоз НТ» установила решетки во всех подъездах дома на улице Чайковского, 108 после падения 12-летней школьницы между этажами. Ранее, после проверки ГЖИ, ограждения были поставлены только в подъезде, где произошло ЧП.

В самой управляющей компании отказались комментировать ситуацию. Редакция TagilCity.ru направила официальный запрос в ГЖИ Нижнего Тагила, чтобы узнать, будут ли установлены решетки в других местах. По документам, ограждения были установлены в подъезде дома, в котором упала девочка, ее мама подписала контрольный талон. Ранее она рассказывала, что подобные ситуации могут повториться в соседних подъездах и домах. По устной информации, полученной в телефонном разговоре от главного инженера OOO «УК «Райкомхоз НТ», ограждения на оконных проемах выполнены во всех подъездах многоквартирного дома на улице Чайковского, 108 в Нижнем Тагиле, рассказала TagilCity.ru начальник отдела нижнетагильского ГЖИ Ирина Иванова. Она пояснила, что обратиться с заявлением в ГЖИ могут все тагильчане, которые сталкиваются с подобными проблемами, после чего будет проведена проверка объектов. Департамент готов принять безотлагательные меры реагирования в случае поступления обращений по отсутствию ограждений на оконных проемах в подъездах домов с указанием конкретных адресов, отметила начальник. Напомним, 21 мая 2021 года 12-летняя тагильчанка из-за отсутствия решеток провалилась между этажами в подъезде дома на улице Чайковского, 108. Школьницу потянула собака, и девочка пролетела целый этаж. При этом она оцарапала руку об осколки окна и разбила экран телефона. Пострадавшая приземлилась на колено, ей пришлось проходить длительное лечение, так как МРТ выявила неоднородную структуру мениска. Мама школьницы обратилась в ГЖИ. После проверки УК «Райкомхоз НТ» установила решетки, но только в подъезде, где произошел инцидент. Также женщина обратилась с заявлением в прокуратуру, ведомство направило исковое заявление в суд. УК должна выплатить пострадавшей материальный и моральный ущерб. Поврежден мениск: между этажами провалилась 12-летняя тагильчанка в доме на Вагонке 3 Фото Из-за отсутствия решеток в подъезде на улице Чайковского, 108 на Вагонке упала и повредила мениск на колене 12-летняя тагильчанка.

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