УК «Райкомхоз НТ» отказалась комментировать травму упавшей между этажами школьницы

В управляющей компании «Райкомхоз НТ» отказались комментировать падение 12-летней тагильчанки между этажами из-за отсутствия ограждений. ЧП произошло 21 мая в подъезде дома на улице Чайковского, 108. В результате школьница повредила мениск на колене и проходит длительное лечение.

УК «Райкомхоз НТ» зарегистрирована в июле 2010 года на улице Энтузиастов, 35. Директором является Алексей Ушаков. Основной вид деятельности — управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Алексей Ушаков является учредителем 12 компаний, таких как ООО «Автомобилист», ООО «УК «Дружба», ООО «Расчетный Центр» и других, некоторые из них уже ликвидированы. Согласно открытым данным, «Райкомхоз НТ» участвовал в 94 судебных делах, в том числе 59 раз в качестве ответчика. Сейчас управляющая компания участвует в четырех судебных делах и в трех случаях является ответчиком. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд рассматривает дело «О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг» на сумму 4,4 миллиона рублей, истцом является ООО «Элис». Рассматривается иск о взыскании задолженности по договору на оказание услуг по вывозу и захоронению твердых бытовых и крупногабаритных отходов. С 2015 года в отношении УК «Райкомхоз НТ» была инициирована 71 внеплановая проверка, в том числе от Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, в ходе которых выявлено 43 нарушения. 16 июля, после публикации о падении школьницы, редакция TagilCity.ru отправила в УК «Райкомхоз НТ» официальный запрос с вопросами о том, происходили ли раньше такие случаи и когда планируется обеспечить безопасность жителей других домов и установить там ограждения. Однако 27 июля, после звонка журналиста о сроках ответа на запрос, в УК сообщили, что письмо на электронную почту им не приходило (в почте редакции есть уведомление о получении письма). Запрос был направлен повторно. Мы запрос получили, управляющая компания ничего не будет отвечать. Почему, не могу сказать, заявили редакции TagilCity.ru в «Райкомхоз НТ». Напомним, 21 мая 2021 года 12-летняя школьница, которая живет в доме на улице Чайковского, 108 в Нижнем Тагиле, пошла гулять с собакой. Животное потянуло ее, и девочка провалилась между этажами, так как не было ограждений у окон в подъезде. Она сломала экран телефона, поцарапалась о разбитое стекло и упала на колено. В процессе лечения, МРТ выявила неоднородную структуру мениска, пострадавшая проходила долгое лечение. Мама девочки обратилась в прокуратуру и жилищную инспекцию, после чего решетки были поставлены. Но только в этом подъезде, в соседних домах они до сих пор отсутствуют. Прокуратура запросила у УК компенсацию морального ущерба в 30 тысяч рублей, предстоит суд. Однако мама школьницы не согласна с такой суммой, она считает, что полученные повреждения могут привести к последствиям на всю жизнь. Поврежден мениск: между этажами провалилась 12-летняя тагильчанка в доме на Вагонке 3 Фото Из-за отсутствия решеток в подъезде на улице Чайковского, 108 на Вагонке упала и повредила мениск на колене 12-летняя тагильчанка.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter