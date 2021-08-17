«Я человек света»: что известно о порезавшей 2-летнего сына ножом екатеринбурженке

Изрезавшая ножом своего маленького сына, изгоняя из него бесов, жительница Екатеринбурга вела свой блог в Instagram и, по словам знакомых, имела проблемы с запрещенными веществами. Она называла себя человеком света и увлекалась эзотерикой.

Екатеринбурженка по имени Кристина, которая подозревается в покушении на убийство собственного ребенка, выросла в детдоме. Она вышла замуж несколько лет назад за обеспеченного человека, и вскоре родила ему сына. Однако из-за постоянных конфликтов, пара развелась, пишет Е1 со ссылкой на свой источник среди знакомых семьи. Супруг, по их словам, обвинял женщину в злоупотреблении наркотиками. Девушка не работала, но активно вела свой блог в Instagram, где рассказывала о моде и красоте, саморазвитии, своих увлечениях эзотерикой и духовными практиками. Нередко екатеринбурженка называла себя человеком света и ангелом. В одном из своих постов она написала: «Мы люди-одуванчики, сейчас нас развеет по ветру». Напомним, за попытку убийства 2-летнего сына, совершенную ночью 13 августа 2021 года, в отношении жительницы Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ. Ей грозит до 15 лет тюрьмы. На изрезавшую 2-летнего сына ножом екатеринбурженку заведено уголовное дело

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