В Екатеринбурге будут судить банду за кражу более 6 млн рублей из почтовых отделений

В Екатеринбурге будут судить банду за кражу более 6 млн рублей из почтовых отделений

Сегодня, 08:27ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение в отношении четыре местных жителей, обвиняемых в разбойных нападениях на почтовые отделения, сообщает Генпрокуратура РФ.

По версии следствия, в феврале 2018 года одному из обвиняемых стало известно от супруги о том, что в одно из почтовых отделений Екатеринбурга поступила крупная сумма средств для выплаты пенсий. Женщина на тот момент занимала пост начальника.

Мужчина привлек к совершению преступления своего знакомого. Он изготовил дубликат ключей, воспользовавшись тем, что его супруга имеет в отделение неограниченный доступ. 9 февраля 2018 года злоумышленники прибыли на место, ожидая прибытия инкассаторов, осуществляющих доставку денег.

После этого, изготовленным дубликатом ключа обвиняемые открыли служебный вход, где из кабинета начальника украли 6,1 миллиона рублей и поделили их между собой.

Спустя год один из обвиняемых вновь решил совершить преступление, для чего привлек своих знакомых.

Летом и осенью 2019 года обвиняемые совершили два нападения на сотрудников отделений почтовой связи. Уголовные дела были выделены в отдельное производство, так как один был объявлен в розыск, а со вторым заключено досудебное соглашение.

Ранее в Асбесте была осуждена жительница Нижнего Тагила за кражи из незапертых квартир на сумму 45 тысяч рублей. Суд приговорил обвиняемую к двум годам и девяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

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