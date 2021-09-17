Новую выплату в 50 тысяч рублей предложил Владимир Путин

На данный момент указ уже подписан. По словам президента, выплата приурочена к годовщине открытия транспортной магистрали через Ладожское озеро «Дорога жизни». Об этом Путин рассказал в эфире ТК «Россия 24». Отмечается, что на выплату могут рассчитывать не только блокадники, которые проживают в России, но и жители Эстонской, Латвийской и Литовской Республик. Также это относится к гражданам Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.
Владимир Путин попросил обратить внимание на оформление выплат, чтобы блокадникам долгое время не пришлось заниматься ненужными бумагами.
Напомним, 3 сентября стало известно, что полицейские начали получать на свои зарплатные счета обещанные президентом единовременные выплаты в размере 15 тысяч.