Новую выплату в 50 тысяч рублей предложил Владимир Путин

На данный момент указ уже подписан. По словам президента, выплата приурочена к годовщине открытия транспортной магистрали через Ладожское озеро «Дорога жизни». Об этом Путин рассказал в эфире ТК «Россия 24». Отмечается, что на выплату могут рассчитывать не только блокадники, которые проживают в России, но и жители Эстонской, Латвийской и Литовской Республик. Также это относится к гражданам Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.