Президентские выплаты по 10 тысяч пенсионерам оценили свердловские общественники

Общественные деятели Свердловской области высказались о выплатах пенсионерам по 10 тысяч в сентябре 2021 года. Они считают, что эта мера поддержки необходима.

Инициативу Путина поддержал председатель Совета ветеранов Уральского добровольческого танкового корпуса Борис Ильиных. Он считает эти выплаты важными для общества, так как у людей пенсионного возраста всегда есть незапланированные расходы и нет лишних денег. Председатель Свердловской областной общественной организации ветеранов войны Юрий Судаков рассказал, что такую меру поддержки нужно оказывать каждый месяц, при этом сумма может быть менее 10 тысяч рублей. Из-за таких выплат граждане начинают чувствовать поддержку государства, считает Герой России Сергей Воронин. Он пояснил, что такая мера необходима из-за повышения инфляции, пишет «Областная газета». Напомним, по 10 тысяч рублей получат российские пенсионеры, в том числе и военные, в сентябре 2021 года. С этой инициативой выступил президент России Владимир Путин. Российские пенсионеры получат выплаты по 10 тысяч в сентябре 2021 года

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter