Торговавший на Урале опасным антисептиком бизнесмен избежал тюрьмы

44-летний бизнесмен, который изготовил более 140 тысяч литров опасного антисептика, избежал тюрьмы. Он торговал им в Свердловской области. Средство было опасным из-за содержания метанола.

Следователи и суд установили, что с февраля по ноябрь 2020 года в Сысертском районе бизнесмен занимался изготовлением и продажей антисептика для обработки рук. Эти средства содержали в составе метанол, являющийся опасным для жизни и здоровья людей. Продукцию предприниматель расфасовывал в тару и расклеивал этикетки, содержащие заведомо ложную информацию о составе, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области. В составе антисептиков допускается содержание 3,5% метилового спирта. При этом, отмечают в ведомстве, в изъятом веществе содержалось 62-69%. Для продажи средства бизнесмен предоставлял документы, где сказано, что товар соответствует заявленному качеству. В результате мужчина был обвинен в сбыте продукции, которая не отвечает требованиям безопасности. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 140 тысяч рублей. Напомним, ранее сообщалось, что от данного антисептика в Якутии скончались 9 человек. На торговавшего смертельно опасным антисептиком бизнесмена завели уголовное дело

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