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Более 40 тысяч преступлений зарегистрированы в Свердловской области за 2018 год
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 40 тысяч преступлений зарегистрированы в Свердловской области за 2018 год

Сегодня, 21:04Общество
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