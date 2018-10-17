Более 40 тысяч преступлений зарегистрированы в Свердловской области за 2018 год
Сегодня, 21:04Общество
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С начала 2018 года в Свердловской области произошли 41 059 преступлений. 568 человек погибли в результате преступных нападений.
Показатель по преступлениям снизился на 5% по сравнению аналогичным периодом 2017 года.
По сообщению пресс-службы прокуратуры Свердловской области, больше половины преступных деяний – это мошенничество, кражи, грабежи, растраты и присвоения.
Количество смертей криминального характера также уменьшилось на 2,9% за тот же период.
Показатель по экономическим преступлениям наоборот увеличился на 33,2%.
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