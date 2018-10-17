Более 40 тысяч преступлений зарегистрированы в Свердловской области за 2018 год

Показатель по преступлениям снизился на 5% по сравнению аналогичным периодом 2017 года.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Свердловской области, больше половины преступных деяний – это мошенничество, кражи, грабежи, растраты и присвоения.

Количество смертей криминального характера также уменьшилось на 2,9% за тот же период.