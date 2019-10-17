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Сегодня вечером в Нижнем Тагиле выпал первый снег.
Сюжеты: Это Нижний Тагил, Нижний Тагил
Температура воздуха -1, морозно. Рекомендуется соблюдать осторожность на дорогах.
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На дорогах начала работу снегоуборочная техника, сообщают жители Вагонки.
ГУ МЧС предупреждает — днем и ночью 18 октября в Свердловской области ожидаются обильные снегопады, мокрый снег и гололедица.
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