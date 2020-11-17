На Урале одному из пострадавших геев после нападения предложили деньги

По словам одного из пострадавших, дизайнера уральского бренда одежды, друзья обвиняемого, пришедшие на заседание поддержать товарища, предприняли попытку предложить потерпевшему деньги. Как рассказал мужчина, речь шла про 30-50 тысяч рублей. От предложенной суммы пострадавший отказался.