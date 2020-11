На Урале одному из пострадавших геев после нападения предложили деньги

Октябрьским районным судом Екатеринбурга было принято решение до 21 мая 2021 года продлить Павлу Зуеву меру пресечения в виде ареста. Зуева обвиняют в нападении на ЛГБТ-представителей в центре Екатеринбурга.

Как сообщает ZNAK, 17 ноября прошло предварительное заседание по делу, а 30 ноября судом начнется рассматривание основной части материалов. По словам одного из пострадавших, дизайнера уральского бренда одежды, друзья обвиняемого, пришедшие на заседание поддержать товарища, предприняли попытку предложить потерпевшему деньги. Как рассказал мужчина, речь шла про 30-50 тысяч рублей. От предложенной суммы пострадавший отказался. Напомним, 19 сентября в Екатеринбурге неизвестные избили нескольких представителей ЛГБТ. Происшествие случилось утром. По словам одного из пострадавших, нападавшие оскорбляли их. Конфликт начался из-за того, что потерпевшие выглядели, как представители ЛГБТ. В центре Екатеринбурга неизвестные избили геев

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter