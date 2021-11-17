На 10 гектаров планируется увеличить кладбище «Центральное» в Нижнем Тагиле

На расширение площади кладбища «Центральное» в Нижнем Тагиле будет выделено 30 миллионов рублей. Работы должны быть завершены в 2022 году.

В 2022 году будет выделено порядка 30 миллионов рублей на расширение площади захоронений на 10 гектаров. Мы подали заявку в Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области на продолжение строительства кладбища «Центральное». На сегодняшний день заключен договор с проектной организацией, которая реализует второй этап проекта в 2022 году, рассказал на заседании гордумы заместитель начальника управления городским хозяйством Игорь Комаров. Фото: TagilCity.ru Территория будет расчищена от зеленых насаждений и благоустроена. После этого там можно будет захоранивать тела. А в 2021 году на кладбище «Центральное» в Нижнем Тагиле был выполнен ремонт мемориала за 12,4 миллиона рублей, отметил Игорь Комаров. Подрядчик три года не сдает в эксплуатацию новую дорогу к кладбищу за 49 млн в Тагиле 4 Фото Компания, аффилированная с ООО «УСМ» Алексея Голященко, получила 49 млн рублей за строительство подъезда к кладбищу в Нижнем Тагиле еще в 2017 году. Напомним, на кладбище «Пихтовые горы» на Вагонке в Нижнем Тагиле проводится инвентаризация старых захоронений. Благодаря этому было выявлено около двух тысяч свободных мест. Захоронения можно использовать вторично после 25 лет. 2 тысячи свободных мест выявила инвентаризация на кладбище «Пихтовые горы» в Тагиле

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter