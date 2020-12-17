Пятеро тагильчан получили государственные награды

Пятеро тагильчан получили государственные награды

Сегодня, 14:37ОбществоPhoto: pixabay.com
Четыре металлурга и библиотекарь из Нижнего Тагила получили государственные награды.

Накануне состоялось вручение государственных наград РФ, наград президента и знаков отличия Свердловской области из рук губернатора региона Евгения Куйвашева.

Среди тагильчан медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили нагревальщик металла ЕВРАЗ НТМК Виктор Кучерявенко, оператор поста управления стана горячей прокатки Александр Сухов, старший мастер участка цеха Олег Чернов. Заместителю начальника управления ж/д транспорта по грузовой работе комбината Николаю Глухих присвоено звание заслуженного работника транспорта РФ.

Кроме того, звание Заслуженного работника культуры РФ получила замдиректора Центральной городской библиотеки Марина Попова, сообщает департамент информполитики региона.

Губернатор Евгений Куйвашев отметил, что в этом году 137 уральцев получили высокие награды.

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