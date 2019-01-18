402 млн 908 тысяч рублей будут направлены на капремонт 45 жилых домов Нижнего Тагила
402 миллиона 908 тысяч 450 рублей будут потрачены в 2019 году на капитальный ремонт 45 многоквартирных домов Нижнего Тагила.
В 2019 году продолжает капитальный ремонт многоквартирных домов Нижнего Тагила. Об этом сообщил начальник управления ЖКХ Егор Копысов. По его словам, система взаимодействия муниципалитета по организации капитального ремонта отлажена с минэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области и региональным Фондом содействия капремонту.
Специалисты своевременно проводят техобследование многоквартирных жилых зданий, и уже готовится проектно-сметная документация на 2020 год.
Договор на проведение работ по капремонту МКД был заключен с ЗАО «Стройкомплекс». После установления положительно стабильной температуры воздуха компания приступит к реконструкции фасадов многоквартирных домов Нижнего Тагила, информирует пресс-служба администрации города.
Напомним, что три МКД, реконструкция которых была запланирована на 2019 год, были отремонтированы раньше положенного срока.
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