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402 млн 908 тысяч рублей будут направлены на капремонт 45 жилых домов Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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402 млн 908 тысяч рублей будут направлены на капремонт 45 жилых домов Нижнего Тагила

Сегодня, 22:23ОбществоФото: pixabay.com
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