402 млн 908 тысяч рублей будут направлены на капремонт 45 жилых домов Нижнего Тагила

В 2019 году продолжает капитальный ремонт многоквартирных домов Нижнего Тагила. Об этом сообщил начальник управления ЖКХ Егор Копысов. По его словам, система взаимодействия муниципалитета по организации капитального ремонта отлажена с минэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области и региональным Фондом содействия капремонту.

Специалисты своевременно проводят техобследование многоквартирных жилых зданий, и уже готовится проектно-сметная документация на 2020 год.

Договор на проведение работ по капремонту МКД был заключен с ЗАО «Стройкомплекс». После установления положительно стабильной температуры воздуха компания приступит к реконструкции фасадов многоквартирных домов Нижнего Тагила, информирует пресс-служба администрации города.