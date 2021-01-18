В Свердловской области начались массовые допросы по делу опального отца Сергия

По данным защитника монахинь Константина Стихина, Следственный комитет планирует пригласить на допрос более пяти сотен человек. 18 января пройдет допрос 15 из 25 приглашенных, так как найти удалось не всех. Адвокат объясняет это тем, что женщины проживают в разных местах.