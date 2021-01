В Свердловской области начались массовые допросы по делу опального отца Сергия

В Свердловской области Следственный комитет начал проведение массовых допросов по делу экс-схиигумена Сергия.

Повестки для явки на допрос разослали 25 монахиням обители в Среднеуральске. Они пройдут в рамках следствия по делу о доведении до самоубийства лиц, не достигших 18 лет (статья 100 УК РФ), пишет Ура.ру. По данным защитника монахинь Константина Стихина, Следственный комитет планирует пригласить на допрос более пяти сотен человек. 18 января пройдет допрос 15 из 25 приглашенных, так как найти удалось не всех. Адвокат объясняет это тем, что женщины проживают в разных местах. Напомним, 29 декабря суд Москвы отправил бывшего отца Сергия под арест на два месяца. Ему предъявлены обвинения в доведении до самоубийства и в самоуправстве. Скандального экс-схиигумена Сергия арестовали на два месяца

