В Верхней Салде из-за COVID‑19 крещенские купания сокращены до двух часов

В Верхней Салде крещенские купания будут длиться два часа, а не четыре, как планировалось ранее.

В результате окунуться в купель можно будет 18 января с 23.00 до 01.00 следующего дня. Это связано с предотвращением распространения COVID‑19 и морозной погодой, сообщает vSalde со ссылкой на администрацию верхнесалдинского городского округа. Отмечается, что в Нижней Салде крещенские купания будут проходить весь день 19 января. Напомним, жители Нижнего Тагила также смогут искупаться в проруби в честь праздника Крещения Господня. Купель организована у клуба моржей, напротив дома № 1 на проспекте Мира. Искупаться можно будет 19 января с 9.00 до 18.00. В Нижнем Тагиле организована крещенская купель

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter