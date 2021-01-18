В Верхней Салде из-за COVID‑19 крещенские купания сокращены до двух часов

В Верхней Салде из-за COVID‑19 крещенские купания сокращены до двух часов

Сегодня, 20:52ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Верхней Салде крещенские купания будут длиться два часа, а не четыре, как планировалось ранее.

В результате окунуться в купель можно будет 18 января с 23.00 до 01.00 следующего дня. Это связано с предотвращением распространения COVID‑19 и морозной погодой, сообщает vSalde со ссылкой на администрацию верхнесалдинского городского округа.

Отмечается, что в Нижней Салде крещенские купания будут проходить весь день 19 января.

Напомним, жители Нижнего Тагила также смогут искупаться в проруби в честь праздника Крещения Господня. Купель организована у клуба моржей, напротив дома № 1 на проспекте Мира. Искупаться можно будет 19 января с 9.00 до 18.00.

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