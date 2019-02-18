Экс-вице-мэр Екатеринбурга предложил строить школы за счет горожан

Бюджет города не успевает за темпами строительства нового жилья. Для того чтобы обеспечить жителей новостроек школами, детскими садами, медучреждениями необходимо до 40 млрд рублей. В уральской столице на протяжении нескольких лет строится около 1 млн квадратных метров жилья в год. Об этом сообщил Михаил Матвеев.

Депутат предложил воспользоваться опытом Москвы, где застройщики занимаются не только строительством жилых домов, но и возведением нужного количества детских учреждений.

По оценке экспертов, стоимость квадратного метра жилья в таком случае повысится на 5-7 тыс. рублей, но зато покупатели квартир будут уже точно знать, что их дети будут обеспечены школами и детсадами. Не будет ситуации, когда жилье строится, а социальных объектов нет, полагает депутат.