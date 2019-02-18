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Экс-вице-мэр Екатеринбурга предложил строить школы за счет горожан
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экс-вице-мэр Екатеринбурга предложил строить школы за счет горожан

Сегодня, 19:57ОбществоФото: pixabay.com
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