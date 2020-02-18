В Екатеринбурге в Кольцово появились 14 детекторов распознающих взрывчатку

Они были установлены на каждом контрольно-пропускном пункте и посту, где осуществляется досмотр.

Как рассказали изданию в пресс-службе Кольцово, техника позволяет при помощи специального материала взять пробу с любого предмета. Меньше чем за 10 секунд прибор проанализирует эту пробу. Благодаря прямому контакту с предметом инспекторы получают более точную информацию.