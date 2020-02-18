В Екатеринбурге в Кольцово появились 14 детекторов распознающих взрывчатку
Сегодня, 22:18ОбществоФото: пресс-служба аэропорта Кольцово
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В екатеринбургском аэропорту Кольцово установлено 14 новых детекторов, которые распознают следы взрывчатых веществ, сообщает «Областная газета».
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Они были установлены на каждом контрольно-пропускном пункте и посту, где осуществляется досмотр.
Как рассказали изданию в пресс-службе Кольцово, техника позволяет при помощи специального материала взять пробу с любого предмета. Меньше чем за 10 секунд прибор проанализирует эту пробу. Благодаря прямому контакту с предметом инспекторы получают более точную информацию.
За сутки специалисты отбирают на анализ примерно 400 проб вещества.
Осенью прошлого года с целью обеспечения безопасности пассажиров в парк досмотровой техники установили шесть современных интроскопов.
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