В Екатеринбурге женщина лишилась кроссовера из-за долга в два миллиона рублей
Сегодня, 12:29ОбществоФото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области
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В Екатеринбурге судебные приставы арестовали у жительницы элитный кроссовер из-за долга в два миллиона рублей, сообщает «Комсомольская правда».
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Женщина купила нежилое помещение у организации, но не смогла за него расплатиться.
По информации регистрирующих органов стало известно, что у должника имеется в собственности автомобиль Audi Q7. Судебным приставом было выставлено требование должнику о предоставлении имущества для составления в отношении его акта описи и ареста. Однако предоставить свое авто женщина отказалась, рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.
Автомобиль был объявлен в розыск. Позднее его обнаружили в одном из дворов и арестовали. Теперь приставами будет проведена оценка автомобиля и его продадут на торгах.
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