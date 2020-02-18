В Екатеринбурге женщина лишилась кроссовера из-за долга в два миллиона рублей

Женщина купила нежилое помещение у организации, но не смогла за него расплатиться.

По информации регистрирующих органов стало известно, что у должника имеется в собственности автомобиль Audi Q7. Судебным приставом было выставлено требование должнику о предоставлении имущества для составления в отношении его акта описи и ареста. Однако предоставить свое авто женщина отказалась, рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.