Сын пострадавшей на Сортировке в Екатеринбурге женщины настаивает на ее переезде

Сын пострадавшей от нападения подростков на Сортировке в Екатеринбурге не верит, что там станет жить безопаснее. Молодой человек хочет переселить маму и сестру в другой район города.

Когда мужчина узнал, что это не единственный случай, то был в шоке. Недавно он переехал в Академический, но не знал, что там небезопасно. Пока семья принимает решение о переезде, рассказал молодой человек, пишет Е1. Пока мама не готова к переменам, она находится в больнице и готовится к операции, говорит ее сын. Однако, по его словам, даже после этого она не хочет переезжать. Напомним, нападение произошло несколько дней назад на Сортировке. Женщина с дочерью ехали в автобусе, когда к ним начали приставать подростки. Когда пострадавшие вышли из транспорта, то на них напали. Ситуацию на контроль взяли глава СК РФ Александр Бастрыкин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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