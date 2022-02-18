Сын пострадавшей на Сортировке в Екатеринбурге женщины настаивает на ее переезде

Сын пострадавшей на Сортировке в Екатеринбурге женщины настаивает на ее переезде
Сын пострадавшей на Сортировке в Екатеринбурге женщины настаивает на ее переезде
Сегодня, 15:14ОбществоФото: 1MI
Сын пострадавшей от нападения подростков на Сортировке в Екатеринбурге не верит, что там станет жить безопаснее. Молодой человек хочет переселить маму и сестру в другой район города.

Когда мужчина узнал, что это не единственный случай, то был в шоке. Недавно он переехал в Академический, но не знал, что там небезопасно. Пока семья принимает решение о переезде, рассказал молодой человек, пишет Е1.

Пока мама не готова к переменам, она находится в больнице и готовится к операции, говорит ее сын. Однако, по его словам, даже после этого она не хочет переезжать.

Напомним, нападение произошло несколько дней назад на Сортировке. Женщина с дочерью ехали в автобусе, когда к ним начали приставать подростки. Когда пострадавшие вышли из транспорта, то на них напали. Ситуацию на контроль взяли глава СК РФ Александр Бастрыкин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
происшествиенападениеЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы