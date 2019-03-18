Жительница Первоуральска воткнула нож в своего экс-возлюбленного ради шутки
Сегодня, 07:30ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Жительница Первоуральска «в шутку» нанесла своему бывшему бойфренду ножевое ранение.
Пострадавший мужчина выпивал со своими знакомыми в квартире бывшей сожительницы. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина решила пошутить и воткнула небольшой нож в спину бывшему возлюбленному.
После этого она вызвала скорую помощь. У мужчины оказалось задето легкое.
Стоит отметить, что пострадавший хотел скрыть о том, что с ним произошло, и заявил полицейским, допрашивающим его, что он упал на бутылку и поранился.
Женщине грози до десяти лет тюрьмы, сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.
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