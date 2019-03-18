Жительница Первоуральска воткнула нож в своего экс-возлюбленного ради шутки

Пострадавший мужчина выпивал со своими знакомыми в квартире бывшей сожительницы. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина решила пошутить и воткнула небольшой нож в спину бывшему возлюбленному.

После этого она вызвала скорую помощь. У мужчины оказалось задето легкое.

Стоит отметить, что пострадавший хотел скрыть о том, что с ним произошло, и заявил полицейским, допрашивающим его, что он упал на бутылку и поранился.