В Екатеринбурге из-за коронавируса закрываются цирк и оперный театр
Сегодня, 11:22ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В екатеринбургском цирке и оперном театре сообщили о закрытии в соответствии с приказом Минкульта, пишет портал Е1.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Согласно приказу Министерства культуры России, из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки должны быть закрыты все театры, цирки и прочие учреждения культуры.
Приказ датируется 16 марта. В театре рассказали, что документ получили вечером 17 марта и готовы следовать ему. Информацию о закрытии также подтвердил цирк.
Напомним, в Свердловской области из-за коронавируса отменены массовые мероприятия, а часть образовательных учреждений переведена на дистанционное обучение. По последним данным в России зафиксировано 114 случаев коронавируса.
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