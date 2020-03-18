В Екатеринбурге из-за коронавируса закрываются цирк и оперный театр

Согласно приказу Министерства культуры России, из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки должны быть закрыты все театры, цирки и прочие учреждения культуры.

Приказ датируется 16 марта. В театре рассказали, что документ получили вечером 17 марта и готовы следовать ему. Информацию о закрытии также подтвердил цирк.