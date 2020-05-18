Евгений Куйвашев провел совещание по вопросам открытия ТЦ в Свердловской области
Сегодня, 15:35ОбществоФото: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сегодня, 18 мая, глава Свердловской области Евгений Куйвашев провел совещание, на котором обсуждался вопрос эпидемиологической готовности к открытию торговых центров в регионе, сообщает «Уральский меридиан».
Сюжеты: Коронавирус
Он обсудил вопрос о поэтапном снятии ограничений с предпринимателями. Он отметил, что они должны понимать, что угроза распространения коронавируса не исчезла.
На данный момент окончательное решение пока еще не было принято. Ситуация анализируется, а также проводятся консультации с экспертами.
Ранее, 15 мая, Евгений Куйвашев сообщил на своей странице в Instagram, что регион готов к поэтапному снятию ограничений с 19 мая. Окончательное решение планировалось принять сегодня.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей