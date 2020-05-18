Евгений Куйвашев провел совещание по вопросам открытия ТЦ в Свердловской области

Он обсудил вопрос о поэтапном снятии ограничений с предпринимателями. Он отметил, что они должны понимать, что угроза распространения коронавируса не исчезла.

На данный момент окончательное решение пока еще не было принято. Ситуация анализируется, а также проводятся консультации с экспертами.