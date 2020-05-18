В Екатеринбурге в СИЗО № 1 ввели карантин из-за коронавируса у сотрудника
Сегодня, 13:45ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В СИЗО № 1 города Екатеринбурга у одного из сотрудников подтвердился коронавирус. В связи с этим в учреждении были введены карантинные меры, сообщает «Уральский меридиан».
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
В пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области пояснили, что со следственно-арестованными сотрудник не контактировал, он работал с документацией.
Болезнь у сотрудника СИЗО протекает в легкой форме. Анализы были взяты у 250 контактных лиц — сотрудников, работников и осужденных отряда хозяйственного обслуживания. Результаты тестирования будут известны в ближайшие дни.
В учреждении на данный момент проводится дезинфекция помещений. Каждый день личный состав проходит медицинские проверки, в частности, измеряется температура. Кроме того, контролируется состояние граждан, содержащихся под стражей. Прием передач, а также длительные и краткосрочные свидания приостановлены.
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