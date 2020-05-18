В Екатеринбурге в СИЗО № 1 ввели карантин из-за коронавируса у сотрудника

В пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области пояснили, что со следственно-арестованными сотрудник не контактировал, он работал с документацией.

Болезнь у сотрудника СИЗО протекает в легкой форме. Анализы были взяты у 250 контактных лиц — сотрудников, работников и осужденных отряда хозяйственного обслуживания. Результаты тестирования будут известны в ближайшие дни.