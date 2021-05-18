Мемориальная доска Бориса Рыжего появится в Екатеринбурге

Мемориальная доска Бориса Рыжего появится в Екатеринбурге
Мемориальная доска Бориса Рыжего появится в Екатеринбурге
Сегодня, 08:53ОбществоФото: Журнал "Урал" во "ВКонтакте"
Бронзовая мемориальная доска поэта Бориса Рыжего появится в Екатеринбурге. Средства на ее изготовление собирали через социальные сети сотрудники журнала, где он работал.

Инициатором сбора средств на изготовление и установку бронзовой мемориальной доски Борису Рыжему стала редакция журнала «Урал», где поэт какое-то время работал литсотрудником и вел рубрику «Поэзия».

В сборе средств приняли участие порядка ста человек, которым удалось собрать даже чуть больше необходимой суммы — свыше 230 тысяч рублей, рассказали сотрудники редакции на своей странице во «ВКонтакте».

Редакция журнала «Урал» благодарит каждого, кто поучаствовал в сборе средств на бронзовую мемориальную доску поэту Борису Рыжему, которая будет установлена на 4-м этаже в редакции на улице Малышева, 24, сообщается в группе издания в «ВК».

Открытие мемориальной доски назначено на 14.00 в понедельник, 24 мая, рассказали в редакции Е1.

Напомним, в конце марта мемориальная доска создателю центра гемодиализа, нефрологу Игорю Махову была открыта в Нижнем Тагиле. На церемонии присутствовал глава города Владислав Пинаев, которые от отметил, что еще одна табличка была открыта в городской больнице № 1 в честь доктора Наума Фарберова.

Сюжеты:
Екатеринбург
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