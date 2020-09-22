В Екатеринбурге у дома Бориса Рыжего появилась памятная табличка

В Екатеринбурге у дома Бориса Рыжего появилась памятная табличка

Сегодня, 10:43ОбществоPhoto: пресс-служба «Атомстройкомплекса»
В Екатеринбурге в районе Вторчермета возле дома на улице Титова, 44, была установлена информационная табличка о поэте Борисе Рыжем, сообщает пресс-служба «Атомстройкомплекса».

Место было выбрано потому, что именно в этом доме поэт прожил с 1980 по 1991 года. Кроме того, на табличке нанесена строка из его предсмертной записки:

Помнишь дождь на улице Титова,

Что прошёл немного погодя

После слез и сказанного слова?

Ты не помнишь этого дождя!

Стенд выполнили в стиле дизайн-кода Екатеринбурга. Данный проект является одним из 15 реализуемых при поддержке компании.

В общей сложности на территории города планируется разместить порядка 300 информационных стендов, которые в будущем будут основой для экскурсионных маршрутов. На данный момент в центре города размещено 30 табличек.

Ранее в Нижнем Тагиле на проспекте Ленина, 28 была установлена мемориальная доска, посвященная памяти капитана Советской Армии, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Анатолия Селезнева.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
памятьтабличкаЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
В Нижнем Тагиле зафиксировано превышение концентрации в воздухе сразу двух веществ
«Новые заплатки на старые штаны». Что делать с протекающими крышами тагильских домов
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы