В Екатеринбурге у дома Бориса Рыжего появилась памятная табличка

Место было выбрано потому, что именно в этом доме поэт прожил с 1980 по 1991 года. Кроме того, на табличке нанесена строка из его предсмертной записки:
Помнишь дождь на улице Титова,
Что прошёл немного погодя
После слез и сказанного слова?
Ты не помнишь этого дождя!
Стенд выполнили в стиле дизайн-кода Екатеринбурга. Данный проект является одним из 15 реализуемых при поддержке компании.
В общей сложности на территории города планируется разместить порядка 300 информационных стендов, которые в будущем будут основой для экскурсионных маршрутов. На данный момент в центре города размещено 30 табличек.
Ранее в Нижнем Тагиле на проспекте Ленина, 28 была установлена мемориальная доска, посвященная памяти капитана Советской Армии, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Анатолия Селезнева.