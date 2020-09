В Екатеринбурге у дома Бориса Рыжего появилась памятная табличка

В Екатеринбурге в районе Вторчермета возле дома на улице Титова, 44, была установлена информационная табличка о поэте Борисе Рыжем, сообщает пресс-служба «Атомстройкомплекса».

Место было выбрано потому, что именно в этом доме поэт прожил с 1980 по 1991 года. Кроме того, на табличке нанесена строка из его предсмертной записки: Помнишь дождь на улице Титова, Что прошёл немного погодя После слез и сказанного слова? Ты не помнишь этого дождя! Стенд выполнили в стиле дизайн-кода Екатеринбурга. Данный проект является одним из 15 реализуемых при поддержке компании. В общей сложности на территории города планируется разместить порядка 300 информационных стендов, которые в будущем будут основой для экскурсионных маршрутов. На данный момент в центре города размещено 30 табличек. Ранее в Нижнем Тагиле на проспекте Ленина, 28 была установлена мемориальная доска, посвященная памяти капитана Советской Армии, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Анатолия Селезнева. В Нижнем Тагиле появилась памятная табличка в честь героя Советского Союза Селезнева

