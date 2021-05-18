Наличие колл-центров в исправительных колониях опроверг глава ГУФСИН

О том, что в исправительных учреждениях не существует колл-цетров, откуда заключенные могут осуществлять мошеннические действия по телефонам, заявил директор ФСИН Александр Калашников, сообщают «Новые известия». Он назвал эти предположение придуманными.
Однако подтвердил, что в учреждения ФСИН действительно нередко пытаются пронести запрещенные предметы, в том числе телефоны. Борьбу с этим явлением в ведомстве ведут на постоянной основе.
Так в 2020 году в колониях был организован радиомониторинг для выявления колл-центров, который, якобы, выявил свыше 27 тысяч абонентских номеров в местах заключения.
Напомним, в конце 2019 года ФСБ, МВД и ФСИН планировали рассмотреть вопрос блокировки сотовой связи на территории исправительных колоний России. Инициатива направлена на пресечение мошенничества, осуществляемого с территории ИК заключенными.