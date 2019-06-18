На Урале ожидают сокращение рынка недвижимости из-за реформы долевого строительства

По словам президента Уральской палаты недвижимости Илоны Соболевой, прежде всего сокращение коснется территории Свердловской области за пределами Екатеринбурга. Основной причиной этого, по ее мнению, является невысокая потребительская активность.

Также Соболева отметила, что возможно падение спроса на жилье из-за растущих цен и низкого уровня доходов населения. Решение данной проблемы глава Уральской палаты недвижимости видит в развитии ипотечного кредитования.

Все будет зависеть от того, как будут падать ставки, заявила Илона Соболева.

По словам генерального директора «Синары-Девелопмент» Тимура Уфимцева, введение реформы долевого строительства повлечет проблемы с проектным финансированием в небольших городах.

Ценники в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Полевском не дадут пройти через банковское сито, считает Уфимцев.

По мнению гендиректора, застройщики начнут экономить на благоустройстве территорий.

Напомним, с 1 июля 2019 года в законную силу вступают новые правила долевого строительства. Теперь средства дольщиков будут зачисляться на специальные счета. Копании смогут получить деньги после завершения строительства. Определением того, какие дома в Свердловской области могут быть достроены по прежним правилам долевого строительства, занимается Госжилстройнадзор. Обязательными условиями для этого являются строительная готовность дома не менее 30% и не менее 10% проданных квартир.