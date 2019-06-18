В Екатеринбурге появился фитнес-клуб для представителей ЛГБТ+ сообщества

В Екатеринбурге официально появился фитнес центр, который объявил о своем «дружелюбном» отношении к ЛГБТ+ сообществам. Его владелец Владимир Кочнев пояснил, что сотрудники центра во главе с ним прошли тренинги, организованный Ресурсным центром ЛГБТ.

Я разумный человек и прекрасно понимаю, что это очень горячая тема, но, несмотря на это, отстаивать свое личное мнение — конституционное право. Мы не делаем ничего противозаконного, и даже если это приведет к «эффекту разорвавшейся бомбы», как нам сказали в Ресурсном центре, — пусть, пояснил хозяин клуба.

Кочнев объяснил, что его центр не будет ориентироваться только на ЛГБТ и не занимается пропагандой, а лишь позиционирует себя как дружественное место для сообщества. В центре сделаны гендерно-нейтральные туалеты, позже создатели обещают появление ЛГБТ-символики. Также планируется трудоустройство представителей сообщества в качестве сотрудников.