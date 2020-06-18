Мэрия ищет подрядчика для ремонта Южного подъезда к Нижнему Тагилу
Сегодня, 14:32ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Администрация Нижнего Тагила опубликовала тендер на ремонт Южного подъезда к городу. Соответствующий конкурс размещен на официальном портале госзакупок.
Сюжеты: Нижний Тагил
Проведение ремонтных работ рассчитано на нескольких участках сроком на два года. Планируется починить автодорожное покрытие с укреплением обочин и установкой остановочной площадки для общественного транспорта. Общий километраж ремонта на дорогах Горноуральского ГО и Нижнего Тагила составит семь километров.
Подрядовую организацию для заключения контракта выберут в начале следующего месяца — 2 июля. Приблизительная сдача объекта запланирована на конец лета 2022 года.
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