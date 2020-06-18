Мэрия ищет подрядчика для ремонта Южного подъезда к Нижнему Тагилу

Проведение ремонтных работ рассчитано на нескольких участках сроком на два года. Планируется починить автодорожное покрытие с укреплением обочин и установкой остановочной площадки для общественного транспорта. Общий километраж ремонта на дорогах Горноуральского ГО и Нижнего Тагила составит семь километров.