Ургант пошутил над новостью о «захвате власти» в Среднеуральском монастыре

Ведущий посмеялся над тем фактом, что в монастыре в тот момент находились хоккеист Павел Дацюк и артист «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов.

Он отметил, что священник, имеющий три судимости и запрет на служения из-за отрицания коронавируса, захватил монастырь, поставил на его территории казачий дозор и снова стал проводить службы. По мнению Урганта, нахождение у монастыря хоккеиста и артиста является первой новостью, которая объединила «Матч-ТВ», СТС и телеканал «Спас».