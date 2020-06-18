Ургант пошутил над новостью о «захвате власти» в Среднеуральском монастыре
Сегодня, 08:39ОбществоФото: Скриншот с Youtube-канала "Вечерний Ургант"
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Телеведущий Иван Ургант в одном из выпусков своего телешоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале» пошутил над «захватом власти» схиигуменом Сергием Среднеуральского женского монастыря.
Ведущий посмеялся над тем фактом, что в монастыре в тот момент находились хоккеист Павел Дацюк и артист «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов.
Он отметил, что священник, имеющий три судимости и запрет на служения из-за отрицания коронавируса, захватил монастырь, поставил на его территории казачий дозор и снова стал проводить службы. По мнению Урганта, нахождение у монастыря хоккеиста и артиста является первой новостью, которая объединила «Матч-ТВ», СТС и телеканал «Спас».
Напомним, Екатеринбургский метрополит Кирилл лишил права вести службу схиигумена Сергия. 15 июня состоялось первое заседание епархиального суда. Решение вынесено не было из-за побега Сергия с заседания. Следующее судебное заседание было назначено на 26 июня.
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