Владимир Путин обратится к россиянам перед голосованием по поправкам в Конституцию
Сегодня, 11:51ОбществоФото: pixabay.com
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Президент России Владимир Путин обратится к россиянам перед днем голосования по поправкам в Конституцию 1 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Сюжеты: Конституция 2020
В своем обращении к гражданам президент объяснит смысл введённых поправок в основной государственный документ. По информации источников издания, обращение планируется к конце текущего месяца — после парада Победы, который пройдет 24 июня, и перед последним днем голосования 1 июля.
Также стало известно, что Владимир Путин расскажет о новых поправках в Конституции в своем интервью для документального фильма о новой России. Фильм появится на экранах 22 июня.
Напомним, неделя голосования начнется 25 июня и закончится 1 июля. Последний день голосования объявлен в стране нерабочим. Избирательные участки Нижнего Тагила уже начали сбор заявок для голосования на дому.
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