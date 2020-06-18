Владимир Путин обратится к россиянам перед голосованием по поправкам в Конституцию

В своем обращении к гражданам президент объяснит смысл введённых поправок в основной государственный документ. По информации источников издания, обращение планируется к конце текущего месяца — после парада Победы, который пройдет 24 июня, и перед последним днем голосования 1 июля.

Также стало известно, что Владимир Путин расскажет о новых поправках в Конституции в своем интервью для документального фильма о новой России. Фильм появится на экранах 22 июня.