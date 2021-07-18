На кладбище у забора пожаловался житель уральского поселка Становая

На кладбище у забора пожаловался житель уральского поселка Становая
На кладбище у забора пожаловался житель уральского поселка Становая
Сегодня, 11:47ОбществоФото: Е1.RU
Не более метра между свежими могилами и приусадебным участком жилого дома в поселке Становая на Урале, возле которого хоронят людей. О нарушении санитарных норм владелец дома обратился в городские инстанции.

Администрация поселка Становая устроила кладбище прямо под забором жилого дома, сообщает Е1. Ритуальная служба хоронит людей под забором у жилого дома. Чтобы остановить дальнейшее захоронение возле своего жилища, 62-летний Евгений Бабинов, владелец участка, обратился в местные инстанции, где жалобы были проигнорированы.

Обращался собственник жилья и в свердловскую экополицию, там ответили что это не их компетенция. И приусадебный участок, и поселковое кладбище занимают землю законно.

Сейчас Евгений Бабинов ждет ответа от прокуратуры и Роспотребнадзора, куда также направил жалобы на нарушение санитарных норм по захоронению людей.

Напомним, из-за обильных дождей в начале июля на свежих захоронениях Рогожинского кладбища в Нижнем Тагиле происходит массовое оседание могил.

Сюжеты:
Пригород
Материалы по теме:
нарушениекладбищеУралзаборпоселокмогилысанитарная зонаСтановаяграницы
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы