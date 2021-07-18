На кладбище у забора пожаловался житель уральского поселка Становая

Не более метра между свежими могилами и приусадебным участком жилого дома в поселке Становая на Урале, возле которого хоронят людей. О нарушении санитарных норм владелец дома обратился в городские инстанции.

Администрация поселка Становая устроила кладбище прямо под забором жилого дома, сообщает Е1. Ритуальная служба хоронит людей под забором у жилого дома. Чтобы остановить дальнейшее захоронение возле своего жилища, 62-летний Евгений Бабинов, владелец участка, обратился в местные инстанции, где жалобы были проигнорированы. Обращался собственник жилья и в свердловскую экополицию, там ответили что это не их компетенция. И приусадебный участок, и поселковое кладбище занимают землю законно. Сейчас Евгений Бабинов ждет ответа от прокуратуры и Роспотребнадзора, куда также направил жалобы на нарушение санитарных норм по захоронению людей. Напомним, из-за обильных дождей в начале июля на свежих захоронениях Рогожинского кладбища в Нижнем Тагиле происходит массовое оседание могил.

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