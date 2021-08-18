Тагильчане сходили в поход по горному массиву Кольского полуострова Хибинские тундры

Тагильчане сходили в поход по горному массиву Кольского полуострова Хибинские тундры
Тагильчане сходили в поход по горному массиву Кольского полуострова Хибинские тундры
Сегодня, 21:54ОбществоФото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
С 30 июля по 30 августа тагильчане принимают участие в оффлайн-части Всероссийского слета юных туристов. Они совершают многодневный туристический поход по территории страны, где демонстрируют свои умения и навыки.

Команда учащихся МБУ ДО «Городская станция юных туристов» за восемь дней преодолела пеший поход по крупнейшему горному массиву Кольского полуострова Хибинские тундры. Там команда пребывала в зоне тундры. Из-за того, что у ребят не было дров для костра, им нужно было готовить еду на газовом оборудовании, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Также в процессе маршрута шли затяжные дожди и дул сильный ветер. Командой руководили педагоги дополнительного образования Виталий Митин и Владимир Иленков.

Фото:пресс-служба администрации Нижнего Тагила

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