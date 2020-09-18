В Екатеринбурге охранники отказались пускать ребенка в школу из-за раннего прихода

Как рассказала женщина, на улице шел дождь и было холодно. Ребенок был вынужден пойти гулять. Она считает, что такие ситуации опасны для детей, а приводить в более позднее время не всегда есть возможность, если у взрослого рабочий день начинается рано.
В администрации школы попросили в таких случаях информировать учителя, классного руководителя о том, что ребенок будет приходить раньше.
Напомним, ранее в Екатеринбурге мама одного из детей отказалась от термометрии посредством тепловизора, договорившись, что будет измерять сыну температуру собственным градусником. Однако ребенка без прохождения через оборудование все равно не пропустили.