В Екатеринбурге охранники отказались пускать ребенка в школу из-за раннего прихода

В Екатеринбурге мама первоклассника, ученика школы № 109 пожаловалась на действия охранника, который не пустил ребенка в здание, так как он пришел слишком рано, сообщает E1.

Как рассказала женщина, на улице шел дождь и было холодно. Ребенок был вынужден пойти гулять. Она считает, что такие ситуации опасны для детей, а приводить в более позднее время не всегда есть возможность, если у взрослого рабочий день начинается рано. В администрации школы попросили в таких случаях информировать учителя, классного руководителя о том, что ребенок будет приходить раньше. Напомним, ранее в Екатеринбурге мама одного из детей отказалась от термометрии посредством тепловизора, договорившись, что будет измерять сыну температуру собственным градусником. Однако ребенка без прохождения через оборудование все равно не пропустили. В Екатеринбурге мама школьника запретила измерять ему температуру

