В Нижнем Тагиле группировка мошенников вымогает деньги у предпринимателей

В Нижнем Тагиле группировка мошенников вымогает деньги у предпринимателей

Сегодня, 16:48ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле образовалась группировка телефонных мошенников, которые обманом вымогают деньги у предпринимателей, сообщает АН «Между строк».

Работают мошенники по одной схеме: звонят предпринимателям, представляются сотрудниками центра «Мой бизнес» и настаивают приобрести специальный книжный комплект на предстоящий год, в который, помимо всего прочего, входят «Правила торговли» и обновлённая Конституция РФ. Дополнительно завлекая клиента, лжесотрудники предлагают в подарок недейственные сертификаты на бесплатные консультации центра, однако, стоит предпринимателю сказать, что он лично уточнит информацию в центре «Мой бизнес», мошенники в скором времени завершают разговор.

Напомним, что в качестве представительства Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства уже год в Нижнем Тагиле работает центр «Мой бизнес».

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