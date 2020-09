В Нижнем Тагиле группировка мошенников вымогает деньги у предпринимателей

В Нижнем Тагиле образовалась группировка телефонных мошенников, которые обманом вымогают деньги у предпринимателей, сообщает АН «Между строк».

Работают мошенники по одной схеме: звонят предпринимателям, представляются сотрудниками центра «Мой бизнес» и настаивают приобрести специальный книжный комплект на предстоящий год, в который, помимо всего прочего, входят «Правила торговли» и обновлённая Конституция РФ. Дополнительно завлекая клиента, лжесотрудники предлагают в подарок недейственные сертификаты на бесплатные консультации центра, однако, стоит предпринимателю сказать, что он лично уточнит информацию в центре «Мой бизнес», мошенники в скором времени завершают разговор. Напомним, что в качестве представительства Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства уже год в Нижнем Тагиле работает центр «Мой бизнес».

