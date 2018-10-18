31 сотрудник свердловского Управления Росгвардии нарушил антикоррупционный закон

По результатам прокурорской проверки, проходившей в региональном Управлении Росгвардии, были выявлены факты частичного отражения доходов и наличия недвижимости и автотранспорта правоохранителей, а также их супругов. Кроме этого, выявлены случаи, когда гослужащие не предоставляли сведения об имеющемся имуществе.