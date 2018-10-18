31 сотрудник свердловского Управления Росгвардии нарушил антикоррупционный закон
Сегодня, 06:00Общество
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Два сотрудника Управления Росгвардии Свердловской области уволены из органов в связи с утратой доверия, еще 29 привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства.
По результатам прокурорской проверки, проходившей в региональном Управлении Росгвардии, были выявлены факты частичного отражения доходов и наличия недвижимости и автотранспорта правоохранителей, а также их супругов. Кроме этого, выявлены случаи, когда гослужащие не предоставляли сведения об имеющемся имуществе.
Также надзорным органом было выявлено, что в ряде отделов в подчинении у начальников находились их супруги, которым выписывались денежные премии.
Получив представление от прокуратуры, руководство Управления Росгвардии приняло решение об увольнении двух своих сотрудников и привлечении к дисциплинарной ответственности 29, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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