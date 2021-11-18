Новым природоохранным прокурором в Нижнем Тагиле стал Григорий Битюков

Новым природоохранным прокурором в Нижнем Тагиле стал Григорий Битюков

Новым природоохранным прокурором в Нижнем Тагиле стал Григорий Битюков

Сегодня, 19:15
Общество
Фото: пресс-служба Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры
В связи с приказом генерального прокурора РФ на должность Нижнетагильского межрайонного природоохранного прокурора назначен Битюков Григорий Александрович. Об этом TagilCity.ru сообщили в пресс-службе ведомства.

В 2007 году Битюков закончил Уральскую государственную юридическую академию, после чего стал работать в органах областной прокуратуры в должности помощника Невьянского городского прокурора. Также с 2007 по 2008 год он проходил срочную военную службу в вооруженных силах РФ.

В 2008 году Битюков вновь вернулся в прокуратуру, где работал в должностях помощником, старшего помощника Невьянского прокурора, прокурора отдела по надзору за исполнением законов в экологической сфере, на транспорте и в оборонном комплексе, старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и общества прокуратуры Свердловской области, заместителя прокурора Верх-Исетского района Екатеринбурга, прокурора Тугулымского района.

Попасть на личный прием к Битюкову, чтобы доложить о нарушениях законодательства об охране окружающей среды, можно каждый понедельник с 10.00 до 17.00 на улице Матросова, 15.

Напомним, Денис Исаков, который был природоохранным прокурором в Нижнем Тагиле с 2016 года, возглавил прокуратуру Кушвы в феврале 2021 года. После него исполняющим обязанности стал заместитель Роберт Слепухин, который ушел на пенсию. Затем должность занял Денис Желябовский, а после него новым исполняющий обязанности природоохранного прокурора стал Александр Мягков.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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