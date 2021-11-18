За незаконные обыски и спил дверей в Нижнем Тагиле ответят уральские силовики

В Областном суде признали незаконным постановление об обыске. Следователи, когда обращались с ходатайством, не конкретизировали, какие предметы хотят обнаружить. Также мы планируем признать незаконной саму процедуру обыска. Всё это даст возможность обратиться за компенсацией материального ущерба и морального вреда,сообщил изданию юрист.